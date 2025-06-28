"النشرة": تحليق لطائرة تابعة لقوات اليونيفيل فوق الخط الخط الأزرق الحدودي

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن تحليق لطائرة تابعة ل​قوات اليونيفيل​ فوق الخط الخط الأزرق الحدودي. وكانت قد حلقت فوق القطاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح وفوق مرتفعات جبل الشيخ في تلة الرادار المشرفة على بلدة شبعا.

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