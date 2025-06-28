انتخاب إبراهيم ترشيشي رئيسًا للمجلس التنفيذي لاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين

انتخب المجلس التنفيذي لاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين ​إبراهيم الترشيشي​ رئيسًا، وذلك بعد أن جرت الانتخابات بحضور اعضاء التجمع وباشراف وزارة العمل ممثلة برئيس الدائرة خضر رفاعي.

وبعد فوز المجلس التنفيذي بالتزكية جرى توزيع المهام على الشكل التالي:

- ابراهيم الترشيشي رئيسا للمجلس

- كابي طوني فرج نائبا للرئيس

- عمر محمد صالح حاطوم مسؤول العلاقات الخارجية

- محمد حسن الفرو امينا للسر

- ميلاد يوسف حاطوم نائبا لامين السر

- علي حسن المصري امينا للصندوق

- سليمان سارة مسؤولا للاعلام

- عادل احمد العمار مسؤول العلاقات العامة

- محمد فواز الترشيشي مسؤول العلاقات الاجتماعية والثقافية

- محمد خير ابو عثمان مسؤول النقابات والتعاونيات

- هاني محسن جعفر عضو مستشار

كما انتخب هيئة مكتب المجلس.

وأكد إبراهيم الترشيشي في كلمة له أنّ "الاولوية لتنشيط القطاع الزراعي والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون انطلاقة كل القطاعات الزراعية".

وقال الترشيشي "سننكب على دراسة مشاكل كل قطاع على حدى للوصول الى تصور واضح لرفعها الى المسؤولين والبدء على تخفيف معاناة المزارعين وسنعمل على التواصل مع النقابات الزراعية العربية والاوروبية للاستفادة من الخبرات الزراعية الخارجية والعمل على تخفيض الاكلاف الزراعية".