عز الدين: الرد الإيراني القوي والحاسم هو من أوقف الحرب وفرض معادلة ردع جديدة

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، خلال كلمة له في المجلس العاشورائي المركزي الذي أقيم في بلدة الصرفند، أن ​عاشوراء​ الإمام الحسين ستبقى منارة لكل الأحرار في العالم، مشددًا على أن شعار "ما تركتك يا حسين" و"هيهات منا الذلة" سيظلان عنوانًا للموقف المقاوم الرافض للخضوع مهما بلغت التحديات.

وأشار عز الدين إلى أن مشاهد الهروب إلى الملاجئ التي شهدها الكيان الصهيوني مؤخرًا، والضربات الصاروخية الدقيقة ذات الطابع الاستراتيجي والعسكري، شكّلت درسًا كبيرًا للعدو، الذي استغاث بالإدارة الأميركية طلبًا للدعم والمساندة.

وأضاف أن الرد الإيراني القوي والحاسم هو من أوقف هذه الحرب وفرض معادلة ردع جديدة، مؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية أثبتت من خلال هذا التصدي قدرتها الهائلة على المواجهة، مع امتلاكها إمكانيات متطورة لم يُستخدم منها سوى جزء بسيط، وقد تكون هناك أجيال من الصواريخ لم تُختبر بعد.

ولفت عز الدين إلى أن ما حصل يُعد نصرًا لكل من يقف إلى جانب الحق والمستضعفين، وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني، الذي يواصل صموده بدعم من الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وختم بالتأكيد على أن الوقوف إلى جانب الحق هو جوهر الإيمان، وأن دروس كربلاء ستبقى نبراسًا لكل الأحرار والمقاومين في العالم مهما تعاظمت التضحيات والتحديات.