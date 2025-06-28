مصادر "الحدث": جلسة مجلس الوزراء بشأن حصر السلاح بعد 10 أيام وبراك حدد للبنان مهلة لبدء خطوات جدية

أفادت مصادر قناة "الحدث"، بأنّ "​إسرائيل​ ستقابل خطوة عقد اجتماع الحكومة بشأن حصر السلاح بيد الدولة بخطوة الانسحاب من النقاط الـ5 جنوب ​لبنان​".

ولفتت إلى أنّ "اتفاق الخطوة بخطوة الذي سيتم اعتماده لحصر السلاح اقترحه الرئيس ​جوزاف عون​ على الموفد الأميركي توماس براك والأخير وافق"، وقالت "براك حدد للبنان مهلة أسبوع لبدء الخطوات الجدية بحصر السلاح و6 أشهر للمس نتائج عملية"، مضيفة "براك أبلغ المسؤولين اللبنانيين بأن التأخير بتنفيذ الالتزامات مرفوض وسيمنع التعاون معهم".

وذكرت القناة أنّ "وزراء حزب الله لن ينسحبوا من جلسة مجلس الوزراء التي ستبحث حصر السلاح"، كاشفة أنّ "جلسة مجلس الوزراء بشأن حصر السلاح ستعقد بعد 10 أيام وهي الخطوة الأولى من جانب لبنان".

وأمس، أفادت معلومات ‎"الجديد"، بأن "خلاصة الموقف اللبناني تجاه ورقة الموفد الأميركي توماس براك مبنية على قاعدة "خطوة مقابل خطوة" ولبنان أبلغ أميركا أن تنازلات إسرائيلية بضغط اميركي ستقابلها خطوات لبنانية".

وذكرت المعلومات، أن "مخرجًا يلوح في الافق مبني على إعلان الحكومة استعدادها لسحب السلاح بقرار رسمي تضغط بعدها أميركا على إسرائيل للانسحاب من بعض النقاط".