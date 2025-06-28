الجديد: الجانب الأميركي بدا أكثر ليونة باجتماع لجنة وقف إطلاق النار وتركز البحث على انسحاب إسرائيل

أفادت معلومات قناة "الجديد"، بأنّ "اجتماع لجنة وقف اطلاق النار الأخير الذي عقد يوم الأربعاء كان مختلفًا عن الاجتماعات السابقة"، حيث أنّ "الجانب الاميركي بدا أكثر ليونة والبحث تركز على الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي اللبنانية ووقف الاعتداءات".

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​الاعتداءات ال​إسرائيل​ية​​ على ​لبنان​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.