رجّي: موضوع السلاح يجب أن يُطرح على مجلس الوزراء ونحاول بالدبلوماسية إخراج إسرائيل من لبنان

أشار وزير الخارجية ​يوسف رجّي​، في مؤتمر "الطريق إلى الدولة"، إلى أنّ "​لبنان​ عاد إلى الخط ولكن مطلوب منه القيام بأمور عدّة، ونحن لا نطلب المال من الدول العربية إنّما علاقات جيّدة والدخول في شراكات".

ولفت إلى "أننا لا نريد من أحد أن يتدخل بشؤوننا الداخلية أو أن نتدخّل بشؤون أي دولة. وللمرة الأولى النظام الحالي في سوريا اعترف بلبنان كدولة ونتفاوض مع الجهات الدولية لعودة النازحين السوريين".

وقال رجّي "لا علاقة لنا ببقاء النظام الحالي في إيران ونريد أمرًا واحدًا هو احترام سيادة لبنان"، وعن سحب السلاح الفلسطيني، صرّح رجّي بأنّ "هذا أمر تقني أمني عسكري محض".

وأضاف "نحاول بالديبلوماسيّة والصداقات إخراج إسرائيل من لبنان"، وتابع: "لواشنطن مصلحة في إستقرار البلد عبر قيام دولة فاعلة وعدم تدخّل دول خارجيّة به".

واعتبر رجّي أنّ "موضوع السلاح يجب أن يُطرح على مجلس الوزراء، والأمر متوقف على رئيس الحكومة نواف سلام متى يضعه على جدول الأعمال"، وسأل رجّي: "كل يوم في اعتداء إسرائيلي، خل يجب إصدار بيان كل يوم؟ بماذا يفيد البيان هل يوقف الاعتداءات؟".