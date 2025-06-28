وكالة الهجرة والجمارك الأميركية: اعتقلنا 130 إيرانيا هذا الأسبوع ونركز على بلدان خطرة مثل سوريا والصومال

أعلنت وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، في بيان، "أننا اعتقلنا 130 إيرانيًا هذا الأسبوع ونركز على بلدان خطرة مثل سوريا والصومال".
ولفتت إلى "أننا نركز على المشتبه بكونهم إرهابيين ومن عبروا الحدود في فترة الإدارة السابقة"، وقالت: "نعمل على العثور على كل الخلايا النائمة قبل ارتكابها أي أعمال إرهابية"، بحسب ادعاء الوكالة.
ويأتي ذلك في ظل حملة تقودها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد المهاجرين في الولايات المتحدة الأميركية.
في العام الماضي، أعلنت وزارة العدل الأميركية عن توقيفات في مخطط مزعوم لاغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترامب وآخرين ضمن عملية "قتل مأجور".
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