الداخلية السورية: ضبط سيارة تحمل شحنة من المواد المخدرة قادمة من لبنان

أعلنت وزارة الداخلية السورية، في بيان، أنّ "مديرية الأمن الداخلي بمنطقة النبك، بالاشتراك مع فرع مكافحة المخدرات بريف دمشق، تمكنت من ضبط سيارة تحمل شحنة من المواد المخدرة على الحدود السورية - اللبنانية، قادمة من لبنان"، بحسب البيان.
ولفتت الوزارة إلى أنّ الشاحنة "ضمّت الشحنة 500 ألف حبة "كبتاغون" و500 كف "حشيش"، بالإضافة إلى 165 كيلو غراماً من مادة الحشيش المخدر".
وذكرت وزارة الداخلية السورية أنّه "جرى توقيف شخصين متورطين في العملية وتحويلهما إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
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