أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، عن مقتل 41 من "عناصرنا والبسيج ومدنيين في هجوم صهيوني استهدف مقرا لنا الاثنين الماضي"، وفق ما نقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
وسبق وأن سلطت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية الضوء على تقييمات سياسية وأمنية تشير إلى أن وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وإيران -برعاية أميركية- لم ينه المعركة بين الجانبين، بل ترى أنه بداية مرحلة جديدة أكثر خطورة، في حين تؤكد السلطات الإيرانية عدم ثقتها بأميركا وإسرائيل واستعدادها للرد على أي هجمات على إيران.
ورغم الهدوء النسبي، تواصل إسرائيل اعتبار وقف البرنامج النووي الإيراني "هدفا أسمى" بينما ترفض إيران التخلي عن مشروعها النووي، وفق ما نقلت صحيفة "معاريف".
كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري الإيراني: مقتل 41 من عناصرنا والبسيج ومدنيين في هجوم صهيوني استهدف مقرا لنا الاثنين الماضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.