"أطباء بلا حدود": الآلية الإسرائيلية الأميركية لتوزيع الغذاء في غزة تنتهك كرامة الفلسطينيين عمدًا

أشارت منظمة "أطباء بلا حدود"، في بيان، إلى أنّ "على إسرائيل رفع حصارها عن ​غزة​ فورا والعودة إلى نظام توزيع المساعدات المنسق عبر ​الأمم المتحدة​"، وذلك في ظل استمرار استهدافات الجيش الإسرائيلي للفلسطينيين، حيث سقط منذ فجر اليوم السبت 47 قتيلًا في غارات إسرائيلية على القطاع بينهم 23 بمدينة غزة وشمالي القطاع.

ولفتت المنظمة إلى أنّ "الفظائع لا تزال تتكرر في مواقع توزيع الغذاء التابعة للآلية الإسرائيلية الأميركية"، التي تواجه انتقادات خصوصًا من الأمم المتحدة.

وأكّدت منظمة "أطباء بلا حدود"، أنّ "الآلية الإسرائيلية الأميركية لتوزيع الغذاء تنتهك كرامة الفلسطينيين عمدًا".