قاآني: المسار مستمر بثبات وقد حققنا النجاح حتى الآن وسنواصل التقدم

شدّد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، على أنّ "المسار مستمر بثبات وقد حققنا النجاح حتى الآن وسنواصل التقدم".
وخلال مشاركته تشييع القادة العسكريين الذين اغتالتهم إسرائيل خلال الحرب الأخيرة، لفت قاآني إلى أنّه "إذا تكاتف الجميع خلف (المرشد الأعلى في إيران) السيد القائد علي الخامنئي فسيكون كل شيء على ما يرام. إن مسيرة الشهداء مستمرة بقوة".
وبعد 4 أيام من الهدنة، شيّعت إيران 60 من كبار قادتها العسكريين وعلمائها النوويين الذين اغتالتهم إسرائيل خلال حرب استمرت 12 يوما، في مشهد مهيب.
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