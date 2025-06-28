قاآني: المسار مستمر بثبات وقد حققنا النجاح حتى الآن وسنواصل التقدم

شدّد قائد فيلق القدس في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​إسماعيل قاآني​، على أنّ "المسار مستمر بثبات وقد حققنا النجاح حتى الآن وسنواصل التقدم".

وخلال مشاركته تشييع القادة العسكريين الذين اغتالتهم ​إسرائيل​ خلال الحرب الأخيرة، لفت قاآني إلى أنّه "إذا تكاتف الجميع خلف (المرشد الأعلى في إيران) السيد القائد ​علي الخامنئي​ فسيكون كل شيء على ما يرام. إن مسيرة الشهداء مستمرة بقوة".

وبعد 4 أيام من الهدنة، شيّعت إيران 60 من كبار قادتها العسكريين وعلمائها النوويين الذين اغتالتهم إسرائيل خلال حرب استمرت 12 يوما، في مشهد مهيب.