شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنعى ضحايا حادث الطريق الدائري الإقليمي بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمزيد من الحزن والأسى ضحايا الحادث الأليم الذي وقع على الطريق الدائري الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن 19 حالة وفاة وعدد من المصابين.

وتقدمت التنسيقية بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، داعية الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته الواسعة ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.