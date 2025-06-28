“الفاو”: 75% من المساحات المزروعة في سوريا تأثرت بموجة الجفاف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تأثرت المساحات الزراعية في سوريا بموجة الجفاف إذ تقدر المساحة المتضررة بـ(2.5) مليون هكتار من القمح، ما يعادل (75%) من المساحات المزروعة.

وأوضحت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن سوريا لم تشهد موجة جفاف وظروف مناخية منذ (60) عامًا، محذرةً من أن عجز إنتاج القمح سيصل إلى ما بين (2.5) و(2.7) مليون طن.

وقالت مساعدة ممثل “الفاو” في سوريا هيا أبو عساف:” تشير مؤشراتنا إلى أن نحو (95%) من القمح البعلي (الذي يُروى بمياه الأمطار) قد تضرر وتأثر، بينما من المتوقع أن ينخفض إنتاج القمح المروي (الذي يعتمد على الري الصناعي) بنسبة (30%) إلى (40%) عن المتوسط”.

وفي ذات السياق أكد مدير المؤسسة العامة السورية للحبوب حسن عثمان أن بلاده تعمل على ضمان الأمن الغذائي باستيراد القمح من الخارج، فيما حددت وزارة الاقتصاد السورية سعر شراء طن القمح بين (290) و(320) دولارًا أمريكيًا، مع إضافة مكافأة تحفيزية قدرها (130) دولارًا؛ وذلك لتشجيع المزارعين على تسليم محاصيلهم.

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