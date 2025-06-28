ارتفاع عدد وفيات الأطفال في غزة بسبب سوء التغذية إلى 66

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم (السبت) ارتفاع عدد القتلى بين الأطفال جراء سوء التغذية في القطاع إلى 66 بفعل استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر ومنع إدخال حليب الأطفال.

ووصف المكتب في بيان هذا السلوك الإسرائيلي بأنه يمثل «جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية ويكشف تعمد الاحتلال الإسرائيلي استخدام التجويع سلاحاً لإبادة المدنيين، خاصة الأطفال» في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

ودعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية للضغط على إسرائيل لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الغذائية والطبية.

وقالت حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية اليوم إن المنظمة تشعر بقلق بالغ إزاء تفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أن «المستشفيات في غزة ممتلئة بالمصابين، ومخزون الدم منخفض والمختبرات مدمرة».

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