الاتحاد الأفريقي يرحب بتوقيع اتفاق السلام بين راوندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - رحب الاتحاد الأفريقي اليوم بتوقيع اتفاق السلام بين راوندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، عادًّا ذلك خطوةً مهمةً نحو إنهاء النزاع في شرق الكونغو الديمقراطية، الذي خلف آلاف القتلى.

وأشاد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، في بيان له، بهذه الخطوة المهمة ورحب بكل الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والمصالحة في المنطقة.

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