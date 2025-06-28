شكرا لقرائتكم خبر عن حزب النور: فاجعة كفر السنابسة تتطلب تحركًا فوريًا لوقف نزيف الدم على الطريق الإقليمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم حزب النور بخالص العزاء وصادق المواساة لأهالي محافظة المنوفية، وخاصة أهالي قرية كفر السنابسة بمركز منوف، في المصاب الجلل الذي ألم بهم إثر الحادث المروع الذي وقع مؤخرًا على الطريق الإقليمي، وأسفر عن وفاة 19 فتاة بريئة وسائق ميكروباص.

وقال إن هذا الحادث المفجع الذي آلم قلوب المصريين جميعًا، يُسلط الضوء مجددًا على أهمية الاهتمام بملف سلامة الطرق، وضرورة التدخل الفوري لتدارك تلك الأسباب التي تؤدي لكثرة حوادث الطرق والتي تسبب يوميا في فقد العديد من أبناء وبنات هذا الوطن.

وأضاف: لقد تكررت الحوادث المأساوية على الطريق الإقليمي بشكل ينذر بكارثة حقيقية، ويفضح حجم الإهمال الذي يهدد حياة المواطنين بشكل يومي، فلم يعد مقبولاً أو منطقيًا أن تستمر هذه الكوارث البشرية دون تدخل حاسم وفوري من كافة الجهات المسؤولة. إن أرواح أبنائنا وبناتنا أمانة في أعناق الجميع، ولا يمكن التهاون في الحفاظ عليها. لذا، فإن حزب النور يُطالب وبشكل قاطع، ويُناشد كافة الأجهزة المعنية والمسؤولين على كافة المستويات، من الحكومة ممثلة في وزارة النقل وهيئة الطرق والكباري، ووزارة الداخلية، والسادة المسؤولين بالمحافظة، بالتدخل السريع والعاجل والفوري لوقف نزيف الدم الذي لا يتوقف على الطريق الإقليمي.

وشدد علي أهمية تشكيل لجان تحقيق عاجلة ومحاسبة المقصرين، واتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة الأسباب الحقيقية وراء هذه الحوادث المتكررة، سواء كانت متعلقة بسوء تصميم الطريق، أو عدم صيانته بشكل دوري، أو غياب الإضاءة الكافية، أو التراخي في تطبيق قواعد المرور الصارمة على المخالفين. وتقدم أصدق آيات التعازي لأسر الضحايا الذين فقدوا فلذات أكبادهم وأحبابهم في هذه الفاجعة المؤلمة. نسأل الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما نتضرع إلى الله عز وجل بالدعاء بالشفاء العاجل لجميع المصابين، ونتمنى لهم العودة سالمين إلى ذويهم وأحضان عائلاتهم. ﴿وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.