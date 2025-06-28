شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد إسماعيل: ثورة 30 يونيو صححت المسار وأنقذت مصر من الانهيار والان مع تفاصيل الخبر

أكد النائب أحمد إسماعيل، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد انتفاضة ضد جماعة سياسية، بل كانت ثورة شاملة لإنقاذ الوطن من خطر حقيقي كاد يعصف بالأمن القومي المصري.

وأوضح إسماعيل أن جماعة الإخوان، خلال عام حكمها، تعاملت مع الدولة وكأنها غنيمة، وبدأت خطوات فعلية في أخونة مؤسسات الدولة، وتقويض سلطات القضاء، والسيطرة على الإعلام، والتحالف مع قوى خارجية وجماعات إرهابية في سيناء، ما كشف للجميع أن الأمن القومي مهدد، وأن مصر على أعتاب مصير مظلم.

وأشار إلى أن القوات المسلحة لعبت دورًا وطنيًا عظيمًا بالاستجابة لإرادة الملايين، مشددًا على أن انحياز الجيش للشعب في 30 يونيو جنّب البلاد سيناريوهات كارثية، مثلما حدث في دول أخرى انهارت بسبب تغول جماعات الإسلام السياسي.

وأضاف إسماعيل أن البرلمان، منذ ثورة 30 يونيو، كان شريكًا في ترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، والعمل على إصدار تشريعات تحمي الدولة من أي اختراق داخلي أو خارجي. وختم بالقول: "ثورة 30 يونيو ستبقى علامة فارقة في مسيرة الوطن، حيث استعاد الشعب زمام المبادرة، وقال لا للتطرف، ونعم لدولة القانون والتنمية والاستقرار".