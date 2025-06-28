شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب يعقد مؤتمرا الأسبوع المقبل للإعلان عن 170 مرشحا لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد تحالف الأحزاب المصرية لعقد مؤتمر حاشد خلال الأسبوع المقبل، بحضور أكثر من 170 مرشحًا من مختلف محافظات الجمهورية، للإعلان رسميًا عن القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون انتخابات مجلس الشيوخ 2025 تحت راية التحالف، وذلك بمشاركة قيادات وأمناء الأحزاب والكوادر التنظيمية الداعمة.

ويأتي هذا المؤتمر ضمن خطة التحالف لتأكيد الجاهزية الكاملة لخوض الانتخابات، وتعزيز التنسيق المشترك بين الأحزاب الـ42 المنضوية تحت مظلته، في إطار من الالتزام الوطني والعمل المؤسسي، وتأكيدًا على وحدة الصف الحزبي في دعم الدولة المصرية خلال المرحلة المقبلة.

وقال النائب تيسير مطر، أمين عام التحالف، إن المؤتمر يمثل محطة مهمة على طريق الاستعدادات المكثفة التي يجريها التحالف لخوض الاستحقاق النيابي المقبل، مضيفًا أن التحالف حرص على اختيار مرشحين يتمتعون بالكفاءة، والخبرة، والقدرة على تمثيل المواطنين بشكل فعّال داخل مجلس الشيوخ.

وأوضح أن المؤتمر سيشهد أيضًا استعراضًا شاملاً لخطة التحرك الميداني خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب البرنامج الإعلامي والدعائي للتحالف، والذي يستهدف التعريف بالمرشحين وبرنامج التحالف الانتخابي، وتكثيف الحضور الجماهيري على الأرض.

ويُذكر أن تحالف الأحزاب المصرية يضم 42 حزبًا سياسيًا، من بينها: حزب إرادة جيل، حزب السادات الديمقراطي، حزب المصريين، حزب حقوق الإنسان والمواطنة، حزب الحركة الوطنية، حزب الريادة، حزب أبناء مصر، الحزب العربي الديمقراطي الناصري، حزب مصر المستقبل، الحزب العربي للعدل والمساواة، وغيرها من الأحزاب ذات الانتشار الإقليمي والجماهيري في مختلف المحافظات.

ويعكس هذا المؤتمر المرتقب حجم الجدية والتنظيم داخل التحالف، ويأتي في سياق توسيع المشاركة السياسية ودعم الحياة النيابية، في ظل أجواء الاستعداد الوطني لانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، التي تُعد أحد المحطات المفصلية في مسيرة الجمهورية الجديدة.