شكرا لقرائتكم خبر عن حياة كريمة تقدم التعازي لأسر الضحايا الـ 19 بحادث المنوفية والان مع تفاصيل الخبر

تتقدم مؤسسة حياة كريمة بخالص العزاء وعميق المواساة لأسر الفتيات الـ 19 اللاتي فجعنا في وفاتهن بحادث المنوفية الأليم، هذا المصاب الجلل قد هز قلوبنا جميعًا.

و قالت المؤسسة "نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفتيات بواسع رحمته ويسكنهن فسيح جناته، وأن يلهم ذويهن الصبر والاحتساب".

ندعو لكم بالصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب وتؤكد مؤسستنا دعمها الكامل لكم.

