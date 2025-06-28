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حياة كريمة تقدم التعازي لأسر الضحايا الـ 19 بحادث المنوفية

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حياة كريمة تقدم التعازي لأسر الضحايا الـ 19 بحادث المنوفية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

السبت، 28 يونيو 2025 01:57 م

تتقدم مؤسسة حياة كريمة بخالص العزاء وعميق المواساة لأسر الفتيات الـ 19 اللاتي فجعنا في وفاتهن بحادث المنوفية الأليم، هذا المصاب الجلل قد هز قلوبنا جميعًا.

و قالت المؤسسة "نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفتيات بواسع رحمته ويسكنهن فسيح جناته، وأن يلهم ذويهن الصبر والاحتساب".

ندعو لكم بالصبر والسلوان في هذا الوقت العصيب وتؤكد مؤسستنا دعمها الكامل لكم.
 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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