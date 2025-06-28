شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يهنئ الشعب المصرى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

تقدم حزب حماة الوطن، بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشرطة المدنية، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى ال12 لثورة 30 يونيو المجيدة.

وأكد الحزب في بيان له، أنه في هذه المناسبة نتذكر حالة التلاحم بين أطياف الشعب المصري، في رفض اختطاف الوطن من قبل الجماعات الإرهابية التي سعت لجر البلاد إلى مستنقع الظلام والمصير المجهول.

وأشار حماة الوطن، إلى أن ما تنعم به مصر في هذه المرحلة من الاستقرار، في ظل ما يشهده العالم من توترات إقليمية ونزاعات متعددة، بوجود جيش قوي قادر على صون مقدرات البلاد، والحفاظ على أمنها القومي، أحد أهم نجاحات ثورة 30 يونيو.

ودعا حزب حماة الوطن، أبناء مصر لاستمرار حالة الترابط والالتفاف حول القيادة السياسية، ودعم القوات المسلحة من أجل الحفاظ مستقبل البلاد، ولاستكمال مسيرة البناء والتنمية التي بدأت تؤتي ثمارها على كافة المستويات.