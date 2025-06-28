شكرا لقرائتكم خبر عن إيصال كهرباء ينصف المالك ويتسبب فى طرد المستأجر من العين.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت الدائرة "10 إيجارات" – بمحكمة حلوان الإبتدائية، حكما فريداً من نوعه، يهم ملايين المؤجرين، بالطرد والإخلاء والتسليم من شقة إيجار قديم مؤجرة منذ 50 سنة، لوفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود من يمتد له عقد الايجار، مستنداً فى قضائه على شهادة من شركة الكهرباء بعدم وجود أي استهلاك للكهرباء حال حياة المستأجر وبعد وفاته، وذلك فى الدعوى المقيدة برقم 336 لسنة 2021 إيجارات كلى حلوان.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت: ولما كان الثابت للمحكمة من مطالعة نصوص القانون رقم 19 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والقانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر أنهما قد خليا من وجود نص منظم المسألة تسليم العين المؤجرة عقب انتهاء العلاقة الإيجارية أو عقب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة، ومما يترتب عليه الخضوع مسألة تسليم العين محل عقد الإيجار التي فات القانونين سالفي الذكر تنظيم أحكامها إلى أحكام القانون المدنى ونصوصه باعتباره الشريعة العامة فضلا عن عدم تضمن نصوص قوانين إيجار الأماكن سالفة الذكر نص يتضمن الخروج على هذا الأصل الوارد في القانون المدني.

وإليكم التفاصيل الكاملة:

للملايين.. حكم قضائى بالطرد من شقة مؤجرة منذ 50 سنة لوفاة المستأجر الأصلي وعدم وجود من يمتد له عقد الايجار.. والمحكمة تستند لعى شهادة من شركة الكهرباء بعدم وجود اي استهلاك للكهرباء حال حياة المستأجر وبعد وفاته





برلمانى