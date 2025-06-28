اليونان تصدر تحذيرات من خطر الحرائق

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدرت السلطات اليونانية تحذيراً من خطر الحرائق المرتفع اليوم السبت في العديد من الأجزاء من البلاد، حيث صنفت هيئة الحماية المدنية ست مناطق تحت "خطر الحرائق المرتفع للغاية"(ثاني أعلى فئة).

وتشمل المناطق التي تواجه خطراً متزايداً كل من أتيكا ووسط اليونان وبيلوبونيز وشمال بحر إيجه وكل جزيرة كريت ومقدونيا الوسطى، حسب صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم السبت.

وتحث السلطات اليونانية المواطنين على توخي الحذر الشديد وتفادي أي نشاط في الهواء الطلق يمكن أن يسبب حريق عن طريق الخطأ، مثل حرق النباتات أو استخدام الآلات التي تسبب شرراً أو رمي السجائر المشتعلة.

وأفادت خدمة الإطفاء بنشوب إجمالي 40 حريق غابات أمس الجمعة.

ومن بين تلك الحرائق، تم إخماد 33 حريقاً بسرعة في مراحلها الأولى، بينما واصل رجال الإطفاء مكافحة الحرائق السبعة الباقية حتى مساء أمس الجمعة.