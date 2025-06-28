مراكش تحتضن المنتدى الدولي للشباب ضمن فعاليات “عاصمة شباب العالم الإسلامي 2025”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - تنطلق الأسبوع القادم أعمال المنتدى الدولي للشباب ضمن فعاليات “مراكش عاصمة شباب العالم الإسلامي 2025” بمشاركة ما يقارب 200 شاب وفتاة من أكثر من 48 دولة.

وأوضح مدير التعاون والتواصل والدراسات القانونية الشباب والثقافة والتواصل بوزارة الشباب والثقافة المغربية محمد أوزيان أن هذه الفعالية تشكل فرصة لبناء روابط متينة وتحفيز روح الابتكار وترسيخ ودور الشباب في بناء مستقبل مزدهر متضامن وقادر على الصمود.

وأضاف أن هذا المنتدى يهدف إلى فتح منصة مؤسساتية للإجابة عن مجموعة من الأسئلة المطروحة من شباب العالم الإسلامي في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.

ويشتمل المنتدى الذي يستمر (4) أيام، على أنشطة ومنتديات ودورات تدريبية ذات صلة بالمجال الثقافي والفني والرياضي، وحوارًا شبابيًا مفتوحًا بين مختلف الدول فيما يتعلق بالسلم والأمن، إلى جانب علاقة الشباب بالثقافة.

وكان المكتب التنفيذي لمنتدى التعاون الإسلامي للشباب بإسطنبول قد صادق في نوفمبر 2023 على اختيار مدينة مراكش كعاصمة لشباب لمنظمة التعاون الإسلامي (OIC) لعام 2025.

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