النشرة: مسيّرة اسرائيلية نفذت غارة استهدفت سيارة في بلدة كونين

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب أن ​طائرة مسيّرة​ نفذت غارة استهدفت سيارة في بلدة كونين، مشيرًا إلى أن سيارة إسعاف تابعة لجمعية الرسالة تحركت على الفور باتجاه مكان الاستهداف.

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