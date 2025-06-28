الحاج حسن طالب الدولة بزيادة ضغوطها ومواقفها مما يجري من اعتداءات إسرائيلية سافرة على لبنان واللبنانيين

طالب رئيس تكتل نواب بعلبك - الهرمل النائب حسين الحاج حسن الدولة "بزيادة ضغوطها ومواقفها مما يجري من ​اعتداءات إسرائيلية​ سافرة على لبنان واللبنانيين".

وقال في المجلس العاشورائي الذي ينظمه "​حزب الله​" في مجمع سيد الشهداء في بلدة القصر - قضاء الهرمل ان "الدولة اللبنانية معنية بالضغط والطلب من الرعاة واللجنة الخماسية، بالقيام بدورهم، وإن كنا نعتقد ان الطرف الأميركي ليس محايدا ولا متواطئا بل هو شريك في الاعتداءات على لبنان. كل هذا الضغط وهذا العدوان، وآخره ما جرى من عشرات الغارات في منطقة النبطية، هو اعتداء على كل لبنان وليس على فئة أو منطقة دون اخرى، وهدفه الضغط على لبنان وعلى المقاومة".

ولفت إلى أن "المخطط المطلوب استعجله الصهاينة من خلال حملة في كيانهم تحت عنوان تحالف من اجل اتفاقات ابراهيمية، وتطببع وسلام، وهذا هو المطلب والهدف الأميركي والإسرائيلي من كل دول المنطقة، وهو تصفية القضية الفلسـطينية وتوطين اللاجئبن الفلسطينيين حيث هم وتهجير المزيد منهم، وهيمنة اميركية وإسرائـيلية على كل دول المنطقة".

ولفت الى ان "هناك نسبة كبيرة من دول المنطقة مهرولة ومتعجلة دون سقف ولا حدود، فيما يتغول العدو الإسرائيلي في اعتداءاته، متوعدا دولا إسلامية في المنطقة بالعدوان عليها".

وعن الحرب الأميركية - الإسرائيلية ونتائجها، قال: "العدو الإسرائيلي مدعوما من الإدارة الأميركية أراد تحقيق ثلاثة اهداف اسقاط الدولة ونظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وضرب القدرات العسكرية والصاروخية، وإنهاء المشروع النووي السلمي، لكن النتيجة أن النظام بقي وأصبح اكثر قوة، وأن الشعب الإيراني تماسك مع النظام والثورة أكثر".