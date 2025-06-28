أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب أنّ طائرة استطلاع إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من أحد المزارعين في منطقة "هورا" في أطراف بلدة كفركلا، ما أثار حالاً من الذعر في المكان.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: طائرة استطلاع إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية بالقرب من أحد المزارعين في اطراف كفركلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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