الحجار: عنصر من أبطال قوى الأمن انضمّ اليوم إلى قافلة شهداء الوطن

أشار وزير الداخلية أحمد الحجار إلى أنّ أحد عناصر قوى الأمن الداخلي انضمّ اليوم إلى قافلة شهداء الوطن أثناء تأدية واجبه، مشددًا على أن هذه التضحية تذكّر اللبنانيين بأن هناك من يسهر ويخاطر يوميًا ليبقى الوطن وأهله بأمان.
ولفت الحجار إلى أهمية الدور الذي تقوم به القوى الأمنية، مؤكدًا أن الواجب بالنسبة لهؤلاء الأبطال يبقى فوق كل اعتبار.
وتوجّه بالرحمة للشهيد، والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى، معربًا عن تقديره الكبير لرفاقهم في السلك، وموجهًا التحية لكل من يحمل أمانة حماية الناس في الظروف الأصعب.
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