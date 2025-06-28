الأمم المتحدة تحث ألمانيا على الاستمرار في استقبال اللاجئين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعرب رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي يوم الجمعة عن أسفه لقرار الحكومة الألمانية بالانسحاب المؤقت من برنامج إعادة توطين اللاجئين التابع للمفوضية.

وقال جراندي لصحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج "هذا يقلقني".

وتابع "سيكون من الرائع أن تقوم ألمانيا باستقبال عدد قليل من اللاجئين من خلال هذا البرنامج".

وفي إطار برنامج إعادة التوطين، تقترح المفوضية على دول معينة قبول لاجئين معرضين للخطر بشكل خاص ولا يستطيعون البقاء في بلدانهم الأصلية.

وأولئك الذين يتم قبولهم لا يحتاجون إلى تقديم طلب لجوء ويتم السماح لهم في البداية بالبقاء لمدة ثلاثة أعوام.

وكانت ألمانيا قد تعهدت في البداية باستقبال 13 ألف شخص في عامي 2024 و 2025، ولكن تم إيقاف هذا بعد تغيير الحكومة في مايو.