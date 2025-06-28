شمخاني وقآني يشاركان في مراسم التشييع في طهران

افادت وكالة "فارس" بأن مستشار القائد الأعلى للثورة الإيرانية علي شمخاني، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني، شاركا في ​مراسم تشييع​ القادة العسكريين والعلماء ايرانيين الذين قتلوا في الحرب مع اسرائيل.

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