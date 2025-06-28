زلزال بقوة 6,1 درجة ضرب قبالة جنوب الفيليبين

ضرب ​زلزال​ بقوة 6,1 درجة قبالة سواحل جنوب الفيليبين وفق هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال الذي أفادت الهيئة أنه وقع على عمق 101 كيلومتر وعلى بعد نحو 70 كيلومترا من أقرب مناطق مقاطعة دافاو الغربية.

ولم يُصدر أي تحذير من حدوث تسونامي.

وتعد الزلازل حدثا شبه يومي في الفيليبين الواقعة ضمن منطقة "حزام النار" التي تمتد على حواف المحيط الهادئ، وهي منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين.

ومعظم الزلازل التي تحدث ضعيفة، لكن الزلازل القوية والمدمرة تأتي عشوائيا دون توفر أي تقنية تتيح التنبؤ بزمانها ومكانها.