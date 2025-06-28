ترامب: الحديث عن أنني أريد منح إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية مدنية خدعة من وسائل إعلام كاذبة للتشويه

اشار الرئيس الأميركي ​دونالد ​ترامب​ الى ان "الحديث عن أنني أريد منح إيران 30 مليار دولار لبناء منشآت نووية مدنية خدعة من وسائل إعلام كاذبة للتشويه". ووفقا لشبكة CNN، فقد نوقشت فكرة مماثلة في الأسابيع الأخيرة من قبل جهات فاعلة رئيسية في الشرق الأوسط والولايات المتحدة. على وجه الخصوص، ينص أحد المقترحات على تخصيص ما بين 20 و30 مليار دولار أميركي كاستثمارات للبرنامج النووي الإيراني، على أن تأتي هذه الأموال من دول عربية وليس من الولايات المتحدة.

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