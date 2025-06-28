"بلومبرغ": ترامب يخطط لتخفيض عدد موظفي وكالة الاستخبارات الوطنية الأميركية

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن "الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​، يخطط لتخفيض عدد موظفي وكالة ​الاستخبارات الوطنية​ الأميركية، مقللا من أهمية المعلومات الاستخباراتية المتعلقة ب​إيران​".

واشارت الى ان "ترامب يمضي قدما في خططه لتقليص عدد موظفي وكالة الاستخبارات الوطنية الأميركية، مصمما على اتخاذ هذا الإجراء في وقت تحدى فيه مديرها علنا ورفض نتائج استخباراتية تناقض تصريحاته العلنية".

واوضحت ان "مداولات تقليص عدد موظفي مكتب مدير الاستخبارات الوطنية كانت جارية بالفعل، قبل أن يرفض ترامب تقييم مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد بأن إيران لا تسعى بنشاط إلى امتلاك قنبلة نووية، ثم اصطدم مع أجهزة الاستخبارات هذا الأسبوع بشأن نتائج أولية أشارت إلى أن ضربته على المواقع النووية في البلاد لم تدمرها بالكامل".

وفي وقت سابق٬ انتقد ترامب٬ غابارد، وقال إنها أخطأت في الإشارة إلى عدم وجود أدلة على أن إيران تصنع سلاحا نوويا.

وخلال حديثه مع صحفيين في مطار موريستاون بولاية نيوجيرسي أمس كرر ترامب معارضته تقييمات نقلتها مديرة المخابرات أفادت فيها بأن طهران لا تعمل على تطوير سلاح نووي، حيث قال تعليقا على ذلك "إنها مخطئة".

وكانت غابارد أدلت بشهادتها أمام الكونغرس في آذار الماضي، مؤكدة أن تقييمات أجهزة المخابرات الأميركية لا تزال تشير إلى أن طهران لا تعمل على تطوير رأس نووي