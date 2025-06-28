مطرانية سيدة النجاة استقبلت ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع

استقبلت مطرانية سيدة النجاة في زحلة، ​ذخائر القديسة تريزيا​ الطفل يسوع، وسط حضور كثيف من المؤمنين والكهنة والرهبان والراهبات، الذين توافدوا لتكريم هذه القديسة المحبوبة وطلب شفاعتها.

وقد أقيم للمناسبة استقبال شعبي، رسمي وروحي مهيب امام المطرانية، حيث قرعت أجراس الكاتدرائية وعزفت موسيقى جمعية الكشاف اللبناني موسيقى التعظيم والإستقبال، ورفعت الصلوات والترانيم، ورفعت الأعلام والرايات التي تحمل صورة القديسة تريزيا بمشاركة حركة ميداد وحركات الشبيبة وحشد كبير من المؤمنين.

ودخلت الذخائر الى الكاتدرائية محمولة على اكتاف الكهنة، ووضعت على منصة خاصة امام الهيكل، ليتاح للمؤمنين التبرك منها. ونظم برنامج صلوات خاص بالمناسبة.

يُذكر أن زيارة ذخائر القديسة تريزيا إلى زحلة تأتي ضمن جولة تشمل عددًا من الأبرشيات في لبنان، وتحمل معها نفحة رجاء وسلام لكل من يلتمس شفاعتها، وتأكيدًا على أن الإيمان الحي لا يُقيّده زمان ولا مكان.