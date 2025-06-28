حاكم كاليفورنيا رفع دعوى تشهير ضد شبكة "فوكس نيوز" وطالبها بتعويض قدره 787 مليون دولار

رفع حاكم ولاية كاليفورنيا الديموقراطي غافين نيوسوم ​دعوى تشهير​ ضد شبكة "فوكس نيوز"، زاعما أنها "حرّفت بشكل متعمد تفاصيل متعلقة بمكالمة هاتفية أجراها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق هذا الشهر".

وتطالب الدعوى التي رفعها نيوسوم أمام محكمة ديلاور، حيث "فوكس نيوز" مسجلة كشركة، بتعويض قدره 787 مليون دولار.

وتحادث ترامب ونيوسوم هاتفيا في 7 حزيران، دون أن يتطرقا إلى الاحتجاجات التي اندلعت ضد إدارة الهجرة والجمارك التي كانت تقوم بمداهمات في جميع أنحاء لوس أنجليس بحثا عن مهاجرين غير نظاميين، وفقا للدعوى.

في وقت لاحق من ذلك اليوم، أمر ترامب بنشر آلاف من قوات الحرس الوطني في المدينة ردا على الاحتجاجات، متجاوزا أخذ موافقة حاكم ولاية كاليفورنيا.

واشار ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض في 10 حزيران٬ الى انه تحدث مع نيوسوم "قبل يوم واحد"، وهو ادعاء دحضه نيوسوم بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال نيوسوم "لم تكن هناك مكالمة. ولا حتى رسالة صوتية".

وردا على ذلك، زعم مذيع "فوكس نيوز" جيسي واترز أن نيوسوم يكذب بشأن المكالمة.