وزير الخارجية الإيراني دان تصريحات ترامب بحق خامنئي ووصفها بأنها مهينة وغير مقبولة

دان وزير الخارجية ال​إيران​ي عباس عراقجي التصريحات "المهينة وغير المقبولة" للرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​ التي زعم فيها أنه أنقذ المرشد الأعلى آيه الله علي خامنئي من "موت قبيح ومخز".

واشار الى ان "إذا كانت لدى الرئيس ترامب رغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق، فعليه أن يضع جانبا نبرته المهينة وغير المقبولة تجاه المرشد الأعلى في إيران، آية الله العظمى الخامنئي، وأن يكف عن إيذاء الملايين من مؤيديه المخلصين".

أضاف عراقجي "حسن النية يولد حسن النية والاحترام يولد الاحترام".

وفي وقت سابق امس٬ توجه ترامب مباشرة بالقول لخامنئي: "لقد هزمت شرّ هزيمة"، مضيفًا "أوقفت على الفور كل العمل على تخفيف العقوبات عن إيران بعد بيان خامنئي"، وقال: "لقد أنقذته من موت قبيح ومهين للغاية".

وأضاف "على إيران العودة للاندماج في النظام العالمي وإلا ستزداد الأمور سوءا بالنسبة لها"، وتابع: "الإيرانيون دائما غاضبون وعدائيون وانظروا ما آلت إليه الأمور بلد مدمر بلا مستقبل وجيش ممزق واقتصاد كارثي".