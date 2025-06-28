وزير الخارجية التركي: ما قامت به إيران دفاع مشروع عن النفس

أشار وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الى أننا "توقعنا أن الحرب لن تنحصر في غزة فقط بل ستنتقل إلى جغرافيا أخرى وهي إيران وهذا ما حصل، وما قامت به إيران دفاع مشروع عن النفس"، مضيفاً "ما شهدناه هو أن إسرائيل ليست دولة قوية تستطيع أن تقضي على إمكانيات إيران النووية".
ولفت وزير الخارجية التركي، الى أن "نتانياهو لديه حسابات داخلية في حربه على إيران، والوضع الإنساني في غزة لم يعد يطاق واستهداف منتظري المساعدات عمل مقصود".
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