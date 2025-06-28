ترامب أعلن إنهاء مفاوضات التجارة مع كندا بسبب ضريبتها على شركات التكنولوجيا

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن "إنهاء المفاوضات التجارية مع كندا فورا"، مشيرا إلى "ضريبة الخدمات الرقمية التي فرضها البلد المجاور، وأن أوتاوا ستعرف معدل التعرفة الجمركية الذي سيفرض عليها في غضون أسبوع".

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال "بناء على هذه الضريبة الفاضحة، فإننا ننهي جميع المناقشات بشأن التجارة مع كندا، بأثر فوري".

وأضاف أن "كندا ستكتشف قريبا الضريبة التي يتعين عليها دفعها لممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة"، واصفا "التعامل مع جارة بلاده الشمالية بأنه صعب للغاية".

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني، فرض ترامب أيضا رسوما جمركية مرتفعة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات.

والأسبوع الماضي، قالت كندا إنها "ستعدل رسومها الجمركية البالغة 25% على واردات الصلب والألمنيوم من الولايات المتحدة بعد أن ضاعفت واشنطن رسومها على واردات كلا المعدنين إلى 50%، وذلك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري خلال 30 يوما".