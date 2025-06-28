شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد شباب العمال: الشباب كلمة السر فى الانتخابات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

في ظل الحراك السياسي المتصاعد استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، يبرز "الاتحاد العام لشباب العمال" كأحد أهم القواعد الشبابية العمالية المؤثرة في الشارع المصري، بفضل قاعدته الواسعة الممتدة في جميع محافظات الجمهورية، والتي تضم آلاف الشباب من مختلف القطاعات والمهن.

وأكد عبد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، أن المشاركة السياسية في المرحلة المقبلة تمثل أولوية وطنية، وأن الاتحاد سيكون عنصرًا فاعلًا في معادلة الانتخابات القادمة، مشيرًا إلى أن شباب العمال هم بالفعل "كلمة السر" في أي استحقاق قادم.

وقال "رئيس اتحاد شباب العمل" في تصريح لـ ”الخليج 365”: لدينا قاعدة جماهيرية حقيقية من الشباب ونمتلك الارادة والرؤية للمشاركة فى الحياة السياسية

وأضاف أن الاتحاد يهدف إلى تمكين الشباب من مواقع التأثير الحقيقي داخل مؤسسات الدولة، وتقديم كوادر جديدة قادرة على التشريع، والرقابة، والمشاركة الفعالة في خدمة الوطن والمواطن.

وأكد على أن دوره في الانتخابات القادمة سيكون نوعيًا ومؤثرًا، ليس فقط من خلال الترشح، بل عبر دعم الوعي السياسي، وحثّ الشباب على المشاركة الإيجابية، والدفاع عن الدولة الوطنية ومصالح الفئات العمالية والشعبية.