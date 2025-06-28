مصر وفرنسا يتوافقان على أهمية التزام إسرائيل وإيران باتفاق الهدنة

القاهرة - كتب محمد نسيم - بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الفرنسي جان نويل بارو التطورات الإقليمية، وأكدا أهمية التزام إسرائيل وإيران باتفاق وقف إطلاق النار الساري بينهما.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بينهما الخميس، وفق بيان للخارجية المصرية قالت فيه إن الجانبين بحثا "التطورات الإقليمية، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين".

كما توافقا على "أهمية التزام إيران وإسرائيل بشكل كامل بوقف إطلاق النار، واتخاذ إجراءات عملية وملموسة تسهم في خفض التصعيد و فتح المجال أمام المسارات السياسية والدبلوماسية".

وفي 13 يونيو/ حزيران شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

وفي 22 يونيو هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران، لترد الأخيرة بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

وعلى صعيد آخر، تناول الوزيران "تطورات الأوضاع في قطاع غزة ، وأكدا أهمية استئناف اتفاق وقف إطلاق النار (بين إسرائيل وحركة حماس )، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع في ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية (جراء الحصار الإسرائيلي)".

من جانبه، استعرض عبد العاطي الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة لـ"سرعة التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وضمان استدامته"، مشددا على "ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدوره لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية (المحتلة)".

كما ناقش الوزيران مسألة الاعتراف بدولة فلسطين، حيث شدد الوزير المصري على "ضرورة تحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية من خلال تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 188 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.

المصدر : وكالات