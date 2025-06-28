«الأونروا» تطالب برفع الحصار عن غزة لضمان استمرار عملها الإغاثي

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

طالبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، برفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بشكل فوري، محذرة من أن استمرار الإغلاق يهدد قدرتها على مواصلة العمل وتقديم الخدمات الحيوية لملايين الفلسطينيين المحاصرين تحت القصف والمجاعة.

وقالت الوكالة الأممية في منشور عبر منصة «إكس»، إنها «لم تتوقف عن العمل منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، رغم القصف والنزوح واليأس»، مؤكدةً أنها لا تزال تشكل شريان حياة رئيساً للفلسطينيين في القطاع.

وشددت «الأونروا» على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع من أجل استمرار عمليات الإغاثة.

ومنذ 2 مارس الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، مما أدخل القطاع مرحلة المجاعة، وأودى بحياة كثيرين.