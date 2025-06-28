شكرا لقرائتكم خبر عن "الوعي" ينعي شهيدات لقمة العيش بالمنوفية والان مع تفاصيل الخبر

أعرب حزب الوعي عن بالغ حزنه وأسفه إزاء الحادث المأساوي الذي وقع صباح الجمعة 27 يونيو 2025 على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، وأسفر عن مصرع 19 سيدة من العاملات الزراعيات أثناء توجههن لأداء عملهن بأحد المزارع.

وتقدم الحزب بخالص العزاء لأسر الضحايا، مؤكداً تضامنه الكامل معهم، ومشدداً على أن الحادث يسلّط الضوء على أوضاع العمالة غير المنتظمة في مصر، وخاصة العاملات الزراعيات اللاتي يعانين من ظروف عمل قاسية، دون حماية قانونية أو اجتماعية، وبأجور متدنية.

ورحب الحزب بصرف الحكومة لإعانات عاجلة لأسر الضحايا، إلا أنه شدد على ضرورة التحرك الجاد لدمج العمالة الزراعية غير المنتظمة في منظومة الحماية الاجتماعية، وتفعيل القوانين الخاصة بمنع تشغيل الأطفال، ومكافحة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء العاملات، وضمان بيئة عمل آمنة ولائقة، مع تسهيل حصولهن على الحماية النقابية.

وأكد "الوعي" أهمية بناء منظومة زراعية متكاملة تضمن الحقوق العادلة للمالك الزراعي، والكرامة والعيش الكريم للعاملين والعاملات في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن انخفاض العائد الزراعي ينعكس سلبًا على كل أطراف منظومة العمل، وعلى رأسها اليد العاملة التي تتحمل مخاطر الانتهاكات اليومية.

ودعا الحزب وزارة النقل إلى تحمّل مسؤولياتها، ووقف ظاهرة نقل الفتيات والنساء على سيارات غير مخصصة للركاب، وهي ظاهرة تتكرر يوميًا دون رقابة أو مساءلة، مطالبًا كذلك بإجراء كشف دوري على تعاطي المواد المخدرة لقائدي مركبات النقل، حفاظًا على أرواح المواطنين.

واختتم الحزب بيانه مؤكدًا أن ضحايا الحادث لا يجب أن يكنّ مجرد أرقام في الأخبار، بل جرس إنذار يستدعي تحركًا عاجلًا من كافة الجهات المعنية، وأن دماءهن مسؤولية تقع على عاتق كل من تقاعس عن حماية العاملات وتأمين طرق عملهن.