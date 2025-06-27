ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 79 شهيدًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى (79 شهيدًا) فيما أصيب العشرات بجروح مختلفة بينهم أطفال ونساء، مستهدفًا منازل وخيامًا ومراكز إيواء.

وفي الضفة الغربية، أصيب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة سنجل شمال مدينة رام الله، وسط إطلاق نار كثيف وقنابل غاز تجاه منازل الفلسطينيين، ترافق ذلك مع مهاجمة عشرات المستوطنين أجزاءً من مدن رام الله، الخليل وأريحا.

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