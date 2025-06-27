علي فياض: ملف سلاح المقاومة نعالجه مع الدولة ونتدبر الأمر بعد إنجاز الانسحاب الإسرائيلي الكامل

أشار النائب علي فياض، في حديث للميادين، الى أن "هناك ضغوط أميركية على الحكومة اللبنانية في ملف سلاح المقاومة ووضع جداول زمنية يعزز هذه الضغوط، والأميركي يحاول ابتزاز لبنان بأمنه حين يتحدث عن حماية حدوده الشرقية".
ولفت فياض، الى أن "الأميركي يقول إنه ينتظر الأسبوع المقبل جواباً من الحكومة اللبنانية في ملف سحب سلاح المقاومة وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة"، مضيفاً "ملف سلاح المقاومة نعالجه مع الدولة اللبنانية ونتدبر الأمر بعد إنجاز الانسحاب الإسرائيلي الكامل".
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