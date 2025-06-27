الصحة: إصابة أربعة مواطنين جراء غارة إسرائيلية على بلدة شقرا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "غارة العدو ال​إسرائيل​ي بمسيرة على ​بلدة شقرا​، أدت إلى إصابة أربعة مواطنين بجروح".

في وقت سابق، أفادت صحيفة "الأخبار"، عن "إصابة مواطنتَين جراء غارة من مسيّرة إسرائيلية استهدفت منزلًا في محيط بركة بلدة شقرا في ​جنوب ​لبنان​​".

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​الاعتداءات الإسرائيلية​​ على ​لبنان​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.