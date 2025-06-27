انهيار مبنى قديم غير مهجور على طريق قلعة طرابلس ولا إصابات

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام " بانهيار مبنى قديم غير مهجور على طريق قلعة طرابلس من دون وقوع إصابات. وحضرت القوى الامنية الى المكان وفتحت تحقيقا بالحادث.

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