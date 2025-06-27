"الوكالة الوطنية": الجيش أنهى جولته في وادي العصافير- الخيام ولا منازل مفخخة خلافًا لمزاعم الجيش الإسرائيلي

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأنّ فوج الهندسة في ​الجيش اللبناني​ أنهى جولته التفقدية في وادي العصافير- ​الخيام​. وتبين بعد الكشف الميداني، أن المنازل غير مفخخة، خلافا لما زعمه ​الجيش الإسرائيلي​ في وقت سابق.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "المنار"، بأنّ "قوات ​الجيش الإسرائيلي​ تهدد بتفجير 3 منازل في الحي الجنوبي لمدينة ​الخيام​ كانت قد توغلت باتجاهها في وقت سابق وفخختها وقد أبلغت قوات ​اليونيفيل​ الدولية بذلك و​الجيش اللبناني​ يقطع الطرقات المؤدية إلى المنطقة".

ويأتي ذلك، في ظل استمرار ​​الاعتداءات الإسرائيلية​​ على ​لبنان​ بشكل يوميّ، مع استمرار احتلال إسرائيل لعدة نقاط في الجنوب وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في تشرين الثاني 2024.