هيئة البث الإسرائيلية: مقاتلة إسرائيلية حاولت اعتراض مسيرة إيرانية بثاني أيام الحرب بصاروخ سقط في دولة عربية

كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ "مقاتلة إسرائيلية حاولت اعتراض مسيّرة إيرانية بثاني أيام الحرب بصاروخ سقط في دولة عربية".
ولفتت نقلا عن مصدر إلى أنّه "لم تقع إصابات جراء الصاروخ الإسرائيلي الذي سقط بدولة عربية ولو وقعت لأوقف ذلك الحرب".
ويأتي هذا التقرير بعد أيام من وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل الذي جاء بعد أن استمرت الحرب 12 يومًا.
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