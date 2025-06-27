ترامب يؤكد توقيع اتفاق تجاري مع الصين

ابوظبي - سيف اليزيد - أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى أنه تم توقيع اتفاق مع الصين، دون التطرق لتفاصيل.

وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إن البيت الأبيض لديه خطط للتوصل إلى اتفاقيات مع عشرة شركاء تجاريين رئيسيين. وينظم الاتفاق الصيني الذي قال لوتنيك إنه جرى التوقيع عليه قبل يومين، الشروط التي جرى استعراضها خلال المحادثات التجارية بين بكين وواشنطن، بما في ذلك التزام من الصين بتسليم معادن الأرض النادرة المستخدمة تقريباً في كل شيء، من توربينات الرياح إلى الطائرات النفاثة.

قال دونالد ترامب خلال مناسبة بالبيت الأبيض، أثناء حديثه عن إبرام صفقات مع دول أخرى:"لقد وقعنا اتفاقاً مع الصين أمس".

وفي أبريل، رفع ترامب الرسوم الجمركية على السلع القادمة من الصين إلى 145%.