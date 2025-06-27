"النشرة": جريحان في اشكال فردي وقع في منطقة الشرحبيل بن حسنة - بقسطا

أفاد مراسل "النشرة"، عن سقوط جريحين في اشكال فردي وقع في منطقة الشرحبيل بن حسنة - بقسطا بعد اطلاق نار، على خلفية العمل في الاشتراكات الخاصة، وقد نقلا الى المستشفى للمعالجة وحضرت القوى الامنية.

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