اعلنت قيادة الجيش، انه "بتاريخ 26 /6 /2025 تمكنت دورية من مديرية المخابرات من إحباط عملية ​تهريب​ قذائف ومذنبات من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية في منطقة بسيبس – الهرمل، وضبطت كمية منها. سُلمت المضبوطات، وتجري المتابعة لتوقيف المتورطين".

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش: إحباط عملية تهريب قذائف ومذنبات في منطقة بسيبس – الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.